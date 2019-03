BERNARDESCHI ATLETICO MADRID JUVENTUS / Bernardeschi è tra i protagonisti di Juventus-Atletico Madrid.

L'esterno italiano ha parlato in zona mista, dove era presente anche l'inviato di Calciomercato.it: "Serata straordinaria - afferma l'ex Fiorentina - Abbiamo fatto la prestazione perfetta. Il merito è tutto di mister Allegri per come ci ha messo in campo"