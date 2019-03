JUVENTUS ATLETICO MADRID SIMEONE RONALDO / Al termine della gara persa contro la Juventus, il tecnico dell'Atletico Madrid, Simeone, ha analizzato la gara ai microfoni di 'Sky Sport'.

Sulla gara – “Sono stati più bravi. Nel primo tempo non siamo stati bravi a trovare le giuste posizioni. Non abbiamo avuto tante occasioni. Loro si sono presentati in area tante volte.

Sono stati bravi”.

Sul modulo avversario – “Avevamo preparato tutte le opzioni. Loro sono stati più bravi di noi, hanno meritato la vittoria. Forse abbiamo fatto degli errori”.

Sulle scelte sbagliate – “Sono stati più bravi tatticamente e sulle seconde palle”.

Su Ronaldo e sul gesto al termine della partita – “Ovviamente può capitare che in gare del genere faccia così. Il gesto l’ha visto e ha voluto dimostrare il suo carattere”.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui