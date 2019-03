JUVENTUS ATLETICO MADRID CHAMPIONS LEAGUE GRIEZMANN / L'Atletico Madrid cade a Torino e viene eliminato dalla Champions League.

A passare, grazie alla tripletta di, è la: "Come si spiega l'eliminazione? Non abbiamo fatto la partita che volevamo - ammette Griezmann ai microfoni di 'Sky Sport' - Non è stata una bella giornata, gli abbiamo reso la vita facile. Siamo tutti dispiaciuti, non siamo entrati nel gioco. Motivo? Sono stati superiori come noi all'andata. Con un 3-0 non possiamo dire molto..."