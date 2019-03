Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>JUVENTUS ATLETICO MADRID CRISTIANO RONALDO / E'il protagonista diL'attaccante portoghese ha parlato a caldo dopo la tripletta e il passaggio del turno ai quarti di finale di: "E' stata una notte speciale non solo per i gol ma anche per la squadra, se andiamo avanti così... non abbiamo vinto niente ma siamo sulla giusta strada - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Prima rimonta Juve dopo un 2-0? Forse la Juve mi ha preso per questo... per aiutarli. Abbiamo meritato di passare. La Finale? E' Presto"