CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS ALTETICO MADRID ALLEGRI / La Juventus è riuscita a passare il turno, superando l'Atletico Madrid per 3-0. A commentare la vittoria ci ha pensato il tecnico bianconero Allegri, ai microfoni di 'Sky Sport': “A 52 anni e sono 30 anni che ho la patente (ride ndr). Se non giocavo a pallone sarei andato a lavorare al porto".

Sulla partita - "I ragazzi hanno interpretato al meglio la gara, giocando bene in aggressività e ampiezza. Avevo questa cosa in testa anche all’andata ma abbiamo sfruttato poco l’ampiezza. Stasera sono stati lucidi e freddi. Aspettavamo da tanto la gara e il rischio era di giocare una gara isterica. Ho chiesto ai ragazzi di giocare in un certo modo e con equilibrio. L’anno scorso il passaggio del turno fu determinato da una punizione di Dybala finita fuori di un niente. Al ritorno perdemmo la possibilità di giocarci il passaggio del turno. Per quanto riguarda la formazione, ho cercato di mettere gli uomini giusti. Bene Spinazzola e Bernardeschi. Per noi stasera era una gara importante e serviva una grande prestazione”.

Sul modulo e su Bernardeschi – “Anche all’andata avevamo costruito a tre ma non ci erano riuscite bene le cose. Stasera avevamo l’obiettivo di giocare a metà campo. Abbiamo sfruttato bene gli esterni. Bernardeschi ha fatto una grande gara: è un passo in avanti sul piano del gioco e della consapevolezza. Vediamo chi ci tocca”.

Sulla preparazione delle rimonte – “O sbaglio prima o faccio giusto dopo.

Volevo giocare così anche all’andata ma per le caratteristiche dei giocatori è stato più difficile. Pensavamo di averla scampata dopo la traversa, abbiamo giocato in modo lento e siamo andati più in gestione”.

Sul modo di giocare – “Il fattore C è molto importante ma stasera c’è soddisfazione da parte di tutti. Pensiamo al campionato e poi tuffiamoci nella Champions”.

ZONA MISTA - Massimiliano Allegri è intervenuto in zona mista dopo la 'remuntada' con l'Atletico Madrid, che permette alla Juventus di staccare il pass per i quarti di Champions League: "Sembrava strano che Cristiano finisse con un solo gol... Oggi ha fatto una bellissima partita, come tutti. La Juve lo ha preso per questo e stasera si è visto. Abbiamo regalato una bellissima serata alla società e a tutti i nostri tifosi. Ora però testa al campionato, bisogna arrivare alla matematica. Poi penseremo a preparare i quarti di Champions. Juve diversa? Non è un'allegrata, avevamo pensato di giocare in questo modo. Avevo fatto dei tentativi già all'andata, oggi serviva più velocità e aggressività rispetto a Madrid. Abbiamo lavorato giorno dopo giorno, ci vuole calma in tutte le cose. Avevamo bisogno di 20 giorni per prepararla perché se l'avessimo rigiocata subito avremmo perso nuovamente. Critiche? Non sono problemi miei ma loro. Abbiamo vinto quattro scudetti e tre quarti, oltre a quattro coppe italia. Siamo ai quarti di finale di Champions: sono gli altri che si devono far curare, mica io... "

