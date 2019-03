CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS ATLETICO MADRID BONUCCI / Il difensore della Juventus, Bonucci, è intervenuto nel post partita per commentare la vittoria contro l'Atletico di Madrid, ai microfoni di 'Sky Sport'.

Sulle assenze - "È stata una grande serata per il popolo juventino. Qualcuno stava già festeggiando. Dopo il match se ne sono dette tante. La Juve risponde sul campo. Abbiamo avuto 4 occasioni e le abbiamo messe dentro 3 volte. Ci abbiamo messo i co***ni tutta la partita. Le loro assenze pesavano ma non più delle nostre. Chi è stato chiamato in causa ha fatto una grande gara in un’atmosfera unica. Lo stadio è stato il dodicesimo uomo.

Sulle corde toccate da Allegri – “Ci ha toccato al livello umano. In questi casi tiri fuori qualcosa in più. Abbiamo cercato queste palle dentro”.

Sulla vittoria della Champions - “Da parte nostra l’obiettivo è quello. Ora pensiamo al Genoa. Non dobbiamo perdere di vista l’obiettivo e continuare il percorso.

Pensiamo al campionato e poi prepariamo questo mese”.

Su Allegri – “Il calcio è questo: non si aspetta altro che l’errore. Il mister e la squadra hanno l’esperienza per fari scivolare addosso tutto. Abbiamo fatto una grande rimonta. Questa energia ci caricherà fino al primo giugno”.

ZONA MISTA - Leonardo Bonucci è intervenuto in zona mista, dove era presente anche l'inviato di Calciomercato.it: "E' un'impresa da uomini prima che da grandi giocatori. Stasera si sono visti gli uomini che compongono la Juventus: dai calciatori in campo, ai tecnici, fino ai tifosi sugli spalti e a casa. Questa partita ci permette di passare il turno e giocare i quarti con la consapevolezza di essere forti e una grande squadra. Quando mettiamo in campo i co*****i possiamo fare 3 gol anche ad una squadra come l'Atletico, che nelle ultime cinque partite non ne aveva subito nemmeno uno. Abbiamo la consapevolezza di essere forti, dobbiamo mantenere però i piedi per terra e prendere le cose positive di questa serata per lanciarci verso nuovi traguardi".

Giorgio Musso

