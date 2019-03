CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS ATLETICO MADRID CRISTIANO RONALDO / E' la notte di Cristiano Ronaldo. Il portoghese si carica sulle spalle la Juventus e con una tripletta ribalta l'ottavo di finale di Champions League con l'Atletico Madrid. Grande intensità sin da subito dei bianconeri, annullato un gol a Chiellini con il Var dopo pochi minuti.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ma la squadra dic'è, gli spagnoli non ripartono quasi mai e Cristiano Ronaldo, al 27', apre il match di testa su cross di. Chiellini ci riprova di testa e si salva. A inizio ripresa, su nuovo colpo di testa di CR7 (49'), è la goal line technology ad aiutare la Juve nonostante il volo di Oblak. Allegri vuole vincerla e manda in campo anche, il giovane bianconero fallisce una grande palla gol poi Bernardeschi strappa e conquista il rigore dell'apoteosi: Cr7 non sbaglia (86') e manda la Juve avanti.