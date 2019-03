Juventus-Atletico Madrid, VAR protagonista: rigore per i bianconeri!

JUVENTUS ATLETICO MADRID RIGORE VAR / Finale che si accende. A 5 minuti dalla fine di Juve-Atletico Madrid l'arbitro ha concesso un rigore ai bianconeri per fallo di Correa su Bernardeschi.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Rigore confermato dalla Var e trasformato da Cristiano Ronaldo per il 3-0. Per restare aggiornato con tutte le news legate ai bianconeri CLICCA QUI . Esplosione di gioia per il mondo Juve