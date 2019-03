Juventus-Atletico Madrid, dentro anche Dybala: social in delirio

JUVENTUS ATLETICO MADRID DYBALA / Con la Juventus sul 2-0 per l'Atletico Madrid, i bianconeri non speculano e Allegri gioca il tutto per tutto: fuori Spinazzola e dentro Dybala.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Un cambio evidentemente per provare a vincere la gara già prima dei tempi supplementari. Su Twitter, numerosi i commenti sulla scelta del tecnico bianconero, la grande maggioranza favorevoli. Anche se qualcuno voleva un altro cambio...Ecco i tweet più significativi.