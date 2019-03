JUVENTUS-ATLETICO MADRID VOTI DEL PRIMO TEMPO/ Il primo tempo si chiude con i bianconeri in vantaggio. La Juventus parte forte, tanta intensità e grinta, giro palla veloce e di qualità. L’Atletico dal canto suo aspetta i padroni di casa dietro la linea della palla sfruttando però le ripartenze. Ci pensa il solito Ronaldo con l’assist di un ispirato Bernardeschi ad aprire le marcature. Grande impatto sul match di Can e Spinazzola. Tra gli spagnoli Griezmann non graffia come il suo solito, Morata non si fa vedere ma nei minuti finali sfiora la traversa.

JUVENTUS

Szczesny - 6

Cancelo – 6,5

Bonucci - 6,5

Chiellini – 6,5

Spinazzola – 6,5

Can - 7

Pjanic – 6,5

Matuidi - 6

Bernardeschi – 6,5

Mandzukic - 6

Ronaldo - 7

All. Allegri – 6,5

ATLETICO MADRID

Oblak- 5,5

Arias – 5,5

Gimenez - 6

Godin – 6,5

Juanfran – 5,5

Koke - 6

Rodrigo -5,5

Saul -6

Lemar – 5,5

Morata – 5,5

Griezmann – 5,5

All. Simeone – 5,5

Arbitro Kuipers - 6

TABELLINO

JUVENTUS-ATLETICO MADRID: 1-0

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo. A disp.: Perin, Rugani, Caceres, Nicolussi, Bentancur, Kean, Dybala. All. Allgeri.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Arias, Gimenez, Godin, Juanfran; Koke, Rodrigo, Saul, Lemar; Morata, Griezmann. A disp.: Adan, Montero, Vitolo, Carro, Kalinic, Savic, Correa, Carro. All. Simeone

Marcatori: 27’ Ronaldo (J)

Arbitro: Kuipers (OLA)

Ammoniti:

Espulsi:

