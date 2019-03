CALCIOMERCATO ROMA MILAN KOVACIC / In estate potrebbero cambiare diverse cose per Mateo Kovacic. Il centrocampista croato sta giocando con continuità con il Chelsea, club in cui è però in prestito dal Real Madrid.

A giugno il centrocampista farà probabilmente ritorno alla corte die non è da escludere una sua nuova partenza. L'expotrebbe far gola a diversi club italiani in cerca di un centrocampista di livello. Tra questi ci potrebbero essere Roma, Milan, Inter e Napoli. Per quanto riguarda i giallorossi e i rossoneri, i quali già in passato sono stati accostati al calciatore, molto dipenderà dalla partecipazione o meno alla prossima Champions League.