Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO REAL MADRID HAZARD CHELSEA/ Stando a quanto riportato da 'Goal.com', il nuovo Real Madrid di Zinedineavrebbe intenzione di mettere mano al portafogli e sborsare ben 115 milioni di euro per portare al Santiago Bernabeu Eden, stella del Chelsea di Maurizio Sarri. Il belga ex Lille è stato più volte accostato alle Merengues negli ultimi mesi e, l'arrivo di Zizou, potrebbe portare ad un'accelerata nella trattativa per l'estate. Per le ultime notizie sul mercato europeo---> clicca qui!