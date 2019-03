EMPOLI INFORTUNIO LA GUMINA / Brutta tegola per Beppe Iachini in vista dello scontro diretto con il Frosinone, in programma domenica alle ore 15.

L'allenatore dell'dovrà fare a meno di, infortunatosi al ginocchio destro. Questo il comunicato del club:

"L'Empoli FC comunica che gli accertamenti eseguiti all'atleta Antonino La Gumina hanno evidenziato una lesione al legamento collaterale esterno del ginocchio destro.

Nei prossimi giorni, il calciatore si sottoporrà ad ulteriori accertamenti specialistici".

