p>CALCIOMERCATO NAPOLI LAZARO/ Max, procuratore di Valentino, centrocampista dell'Hertha Berlino nel mirino del Napoli, ha parlato ai microfoni di 'Radio Crc': "Non posso rilasciare dichiarazioni su Lazaro. Sono molte le squadre su di lui, è un grandissimo giocatore ma al momento non posso nè confermare nè smentire le notizie che circolano". Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!