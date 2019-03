SERIE A AIA GAVILLUCCI / L'arbitro Claudio Gavillucci non sarà reintregato nell'organico dell'Aia: questa la decisione del Collegio di GAranzia dello Sport. Ora è arrivato anche il comunicato dell'Aia dove si legge: "Ieri il Collegio di Garanzia dello Sport ha posto fine al contenzioso promosso dall’associato Claudio Gavillucci, stabilendo in modo definitivo che l’AIA ha agito legittimamente, nel rispetto delle regole, quindi in modo inoppugnabile.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ciò è la conferma che l'Associazione opera con trasparenza e fondando la sua azione sulla meritocrazia, quale unico criterio selettivo dell'attività arbitrale, a tutela di tutti gli associati e del calcio italiano. Il terreno di gioco è l’unico vero giudice della nostra attività. Il movimento arbitrale continuerà a lavorare speditamente con impegno, passione e divertimento, nel normale approccio sportivo. Contestualmente saranno valutate azioni da intraprendere nei confronti di tutti quelli che, associati e non, hanno tentato di screditare l'AIA e la sua organizzazione durante tutto questo periodo".