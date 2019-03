CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE DE LAURENTIIS / Interviene Aurelio De Laurentiis a provare a spegnere il 'caso' Insigne. Tutto è nato dopo la gara contro il Sassuolo quando l'attaccante del Napoli ha risposto alle critiche piovutegli addosso dopo il rigore fallito contro la Juventus, ventilando anche un suo addio: "A Napoli ho sempre ricevuto critiche: se mi si accetta così, bene, altrimenti non posso farci nulla. Forse alla gente non è arrivato al cento per cento il messaggio di quanto io ci tenga a questa maglia.

Non voglio fare polemica, ho un carattere particolare: a volte ho sbagliato e ho chiesto scusa, è giusto se il tifoso critica. Più di così non posso fare, ho sbagliato un rigore e mi dispiace. Finché starò qua, darò il massimo".

Ora sono arrivate le dichiarazioni di De Laurentiis che ha gettato acqua sul fuoco: "Le parole di Insigne non vanno interpretate. Essere delle persone pubbliche in Italia crea dei grandissimi problemi: basta respirare e c'è chi dice 'che ha detto?'; se dicono 'a', ci si chiede: 'che voleva dire?' Allora lasciate che anche i calciatori abbiano una loro capacità democratica di esprimersi".

