PIATEK MILAN DERBY / Proprio sotto la sede dell'Inter. Una coincidenza, ma neanche troppo perché i rivali proprio nel Derby di domenica festeggeranno il ventennale del matrimonio con il rivale numero uno dell'azienda tedesca.

E così Adidas ha organizzato un evento in corso Vittorio Emanuele dedicato ai tifosi rossoneri che hanno avuto la possibilità di incontrare. Il risultato? Una folla di oltre 2 mila persone capaci di bloccare il corso centralissimo della città e lo store per l'intero pomeriggio. Cori contro i nerazzurri, pistole al cielo per il polacco e tra clima Derby e Piatek-mania la Milano rossonera è più carica che mai.