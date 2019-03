CALCIOMERCATO INTER MILAN BALE / Il ritorno di Zidane sulla panchina del Real Madrid è stato visto da molti come l'indizio di un'imminente addio di Gareth Bale alle merengues: il gallese, infatti, non si è lasciato bene con il tecnico francese e ha anche spiegato in recenti dichiarazioni che dalla fine della scorsa stagione non ha più sentito Zidane, con il quale i rapporti non erano ottimi.

Così si è parlato anche di un approdo in Serie A con le suggestione. Voci spente, almeno per il momento, dalle dichiarazioni di Jonathan, agente di Bale, che ad 'as.com', ha spiegato che il gallese "resterà a Madrid finché lo vogliono". Il 29enne è al Real dal 2013 e lo scorso anno, pur tra tanti infortuni, è stato il protagonista della finale di Champions con una doppietta. In questa stagione le presenze sono state 34 con 13 reti.