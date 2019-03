CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE DE MAGISTRIS / Ha fatto parecchio discutere lo sfogo di Lorenzo Insigne nel post partita di Sassuolo-Napoli. Le parole del capitano azzurro hanno riportato alla ribalta la questione relativa al suo futuro, rimesso subito in discussione in vista della prossima estate.

Della situazione dell'attaccante ha parlato anche il sindaco di Napoli Luigi, che ai microfoni di 'PoliticaPresse' è apparso quasi rassegnato e sconsolato: "Troppi se ne vanno...".

Come raccontato da 'Calciomercato.it', quella alla finestra sarà con ogni probabilità l'estate decisiva per il futuro di Lorenzo Insigne.

Il primo cittadino partenopeo ha poi fatto il punto sulla questione 'San Paolo': "Stiamo facendo i lavori con i soldi ottenuti per le Universiadi. Questa settimana si firmerà il contratto anche per i seggiolini nuovi. Abbiamo fatto i bagni, si sta lavorando agli spogliatoi. Per luglio avremo l'impianto fortemente ristrutturato, poi nei prossimi mesi i lavori finiranno. La scelta di non fare uno stadio nuovo è stata soprattutto di De Laurentiis, otto anni fa decise che voleva mantenere il San Paolo".

