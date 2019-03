JUVENTUS ATLETICO MADRID ELIMINAZIONE / Per la gloria, ma anche per la tasca: Juventus-Atletico Madrid è una gara importante non soltanto per il risultato sportivo ma anche per l'aspetto economico. Già perché in casa bianconera tutti credono alla remuntada ma il rischio di eliminazione dopo il 2-0 in Spagna non può essere ignorato. Ed allora conti alla mano, quanto perderebbe la Juventus in caso di uscita agli ottavi di finale di Champions League? Si va da un minimo di 15 milioni di euro ad un massimo di sessanta milioni.

Questo perché occorrerebbe prendere in considerazione i mancati introiti di quarti, semifinali e finali. Così una Juventus che passa e si ferma ai quarti di finale incasserebbe all'incirca 15 milioni di euro: 10,5 per il passaggio ai quarti di finale, altri 4-5 milioni per gli incassi al botteghino. Una cifra che arriverebbe superare i trenta milioni in caso di approdo alle semifinali: ai 15 di prima si aggiungerebbero altri 17 sempre distribuiti tra premio qualificazione (12 milioni) e botteghino. Infine, l'eventuale accesso alla fine porterebbe ulteriori 15 milioni che salirebbero a 19 in caso di vittoria. Cifre a cui andrebbero poi aggiunte quelle del market pool.