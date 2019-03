CALCIOMERCATO INTER POLITANO ICARDI / Il caso Mauro Icardi continua a essere al centro delle vicende di casa Inter. L'ormai ex capitano nerazzurro è ancora out, ufficialmente per infortunio, e salterà le prossime partite, tra cui il il ritorno con l'Eintracht Francoforte e il derby col Milan. L'assenza dell'argentino si fa notare in campo e a confermarlo è Matteo Politano: "Sentiamo la sua mancanza ma è una cosa normale, dal momento che il suo aiuto è stato importantissimo in questi sei mesi. Noi ovviamente speriamo che torni presto in campo - le parole riportate da Sky Sport - Adesso ha un infortunio al ginocchio, ma deciderà lui quando rientrare”.

L'esterno nerazzurro, lancia quindi un messaggio forte e chiaro a Maurito: “Per noi è un onore averlo allo stadio, ma preferirei che fosse in campo con noi. Al suo posto sta giocandoMartinez: lui è molto simile per caratteristiche, quindi tatticamente non è cambiato niente”.

L'Inter si prepara a una settimana particolarmente decisiva per la sua stagione, con la lotta per la Champions League che passa molto per la stracittadina di domenica sera contro il Milan: “Ci sono tante partite da giocare ma bisogna prepararne una alla volta, a cominciare da quella di giovedì contro l'Eintracht. Poi sarebbe importantissimo portare a casa il derby, ma prima dobbiamo pensare al match di Europa League. Ci sono tante squadre in lotta, ma noi abbiamo tutte le qualità per stare in alto".

