Il Manchester United ha deciso di utilizzare l'opzione per prolungare il contratto di Andreas Pereira: il 23enne centrocampista belga naturalizzato brasiliano, corteggiato anche dalla Fiorentina, ha il contratto in scadenza a fine stagione ma nell'accordo è presente anche la possibilità per i 'Red Devils' di prolungare di una stagione la permanenza del calciatore all'Old Trafford. Secondo quanto riferisce 'Sky Sports', il club inglese avrebbe deciso di sfruttare l'opzione e avrebbe così prolungato il contratto del giocatore. In stagione Pereira, lo scorso anno in prestito al Valencia, ha collezionato 14 presenze tra campionato e coppe.