JUVENTUS ATLETICO MADRID BALOTELLI / Juventus-Atletico Madrid protagonista anche nella storie Instagram di Mario Balotelli: l'attaccante del Marsiglia ha postato diversi video in cui prende in giro il suo amico ed ex calciatore Desmond N'ze, tifoso proprio dei bianconeri.

Così nel giardino dell'ex Inter e Milan sono apparse le maschere di, tra risate e goliardie. Lo stesso Balotelli ha però voluto pubblicare anche un successivo video in cui spiega i post precedenti: "Ragazzi, vi volevo solo dire che scherziamo sulla Juve. Vinca lo spettacolo sempre. E' solo per prendere in giro Desmond N'ze. Sono qui con un interista non ci sono problemi: Milan (lui, ndr), Inter, Juve...Da italiano è meglio che vinca la Juve, noi prendiamo solo in giro lui che sta già scappando".