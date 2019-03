CALCIOMERCATO INTER BERGWIJN PSV / Il futuro dell'Inter resta legato a un filo, quello della qualificazione in Champions League. Restare fuori dalle prime quattro della classifica rappresenterebbe un fallimento per i nerazzurri, che stanno studiando già le prossime mosse di calciomercato. Il mirino della dirigenza nerazzurra da tempo è puntato in Olanda, precisamente nel PSV Eindhoven: secondo il quotidiano 'De Telegraaf', Steven Bergwijn continua ad essere osservato da Ausilio e Marotta. Il classe '97 sta vivendo una grande stagione, anche a livello realizzativo, con ben12 gol stagionali.

Calciomercato Inter, cinque concorrenti per Bergwijn

L'attaccante cresciuto nell'è maturato molto negli ultimi mesi, anche tatticamente: ha imparato a spaziare per tutto il fronte offensivo, può svariare sulla fascia e agire dietro la punta.

Di certo il PSV non lo lascerà partire facilmente: Berwijn non ha fretta di andarsene, non vuole bruciare le tappe ma prendere il massimo dalla questa esperienza. La squadra di van Bommel, però, già pregusta la maxi-plusvalenza e soprattutto il record storico per una cessione, che ad ora appartiene ai 34 milioni sborsati dallo United per Depay. Dunque per strappare il giocatore alla capolista dell'Eredivisie serviranno almeno 40 milioni di euro, nella speranza che arrivi la vittoria del campionato a fine anno: il grande obiettivo di Bergwijn, infatti, è quello di lasciare il PSV regalandogli un titolo. Non solo: la concorrenza per l'Inter è agguerrita. Sul 22enne ci sono anche Borussia Dortmund, Bayern Monaco, Manchester United, Tottenham e Liverpool.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui