JUVENTUS CONAD RUBENTUS / Un cartello con su scritto 'Rubentus' al posto di Juventus vicino alle colombe di Pasqua dedicate al club bianconero: è per questo che un dipendente della Conad Oristano Portanuova rischia ora di subire dei provvedimenti come paventato dalla stessa azienda sul proprio profilo Facebook. "Abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni per un cartello offensivo visto nel nostro punto vendita.

Vogliamo rassicurarvi del fatto che quel cartello è stato esposto e subito rimosso, fatto da un collaboratore per fare una burla ai colleghi. Vi possiamo garantire che è esposto il cartello corretto e che il responsabile ne pagherà le conseguenze!" si legge nel post.

Un episodio che ha spaccato a metà la tifoseria come si nota tra i commenti: c'è chi chiede davvero che vengano presi provvedimenti anche drastici nei confronti del dipendente e chi, invece, riduce tutto ad un semplice scherzo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui