Calciomercato Milan, addio Suso: ecco chi vuol pagare la clausola

CALCIOMERCATO MILAN SUSO - Il futuro di Suso potrebbe essere lontano dal Milan. Il 25enne attaccante esterno spagnolo non sta vivendo la sua migliore stagione e le trattative per il rinnovo del contratto non hanno portato alla fumata bianca finora.

Arrivato praticamente a costo zero da Liverpool, i rossoneri potrebbe mettere a bilancio una grossa plusvalenza con la sua cessione visto che la clausola di rescissione è stata fissata a 38 milioni di euro. Una cifra che, secondo quanto si legge su 'elgoldigital.com', sarebbe disposto a mettere sul piatto, ex direttore sportivo della Roma che nella prossima stagione raggiungerà Unai Emery all'. Ed il suo obiettivo sarebbe proprio quello di assicurarsi Suso come primo colpo da dirigente di 'Gunners'.