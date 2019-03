GIUDICE SPORTIVO GATTUSO DERBY MILAN INTER / Il Giudice sportivo ha deciso di non squalificare Gennaro Gattuso, espulso o meglio dire allontanato dalla panchina per proteste durante la sfida del 'Bentegodi' col Chievo. Il tecnico del Milan, posto comunque in diffida e sanzionato con una ammenda di 15mila euro, sarà quindi regolarmente in panchina nel derby con l'Inter di domenica prossima.

E' stato invece sospeso un turno, più ammenda di 15 mila euro, il tecnico dell'Gian Piero, per avere espresso nei confronti dell'arbitro una frase irrispettosa ma pure, dopo il conseguenziale allontanamento, spinto con veemenza un dirigente della Sampdoria mentre imboccava il tunnel per gli spogliatoi. Otto in tutto i calciatori squalificati un turno:(Roma), punito anche con una multa di 1500 euro, poi(Sassuolo),(Cagliari),(Lazio),(Udinese),(Parma),(Spal),(Fiorentina).