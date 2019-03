REAL MADRID ZIDANE MANE' / Da ieri è di nuovo in sella al Real Madrid e lo sarà da contratto per fino al 2022: Zinedine Zidane nella sua nuova avventura alla guida dei blancos dovrebbe avere più potere decisionale in tema di campagna acquisti.

E di colpi il tecnico francese dovrebbe metterne a segno tanti e importanti, considerando la volontà di rifondare una rosa che quest'anno ha fallito tutti gli obiettivi. Così tra i nomi accostati ai blancos c'è anche: l'esterno del Livepool era stato vicino al Real Madrid già nella scorsa stagione, prima che Zidane comunicasse il suo addio. Ora con il ritorno del transalpino in panchina, il nome del senegalese torna in orbita merengues, secondo quanto riportato dal 'Mirror': strapparlo anon sarà facile ma il Real ha intenzioni serie.