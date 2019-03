Roma-Empoli, Marelli: "Gol regolare, il Var non doveva intervenire"

ROMA EMPOLI MARELLI - Claudio Ranieri esordisce con una vittoria nella sua seconda avventura sulla panchina della Roma. A fine partita, però, l'Empoli recrimina per un gol annullato dal Var a Krunic per un fallo di mano di Oberlin.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Sull'episodio è intervenuto l'ex arbitro Luca, che ai microfoni di 'Radio Radio' dichiara: "Per me la rete è regolare, il tocco di mano va considerato involontario. Il Var non doveva intervenire perché non c'era il chiaro ed evidente errore. Nel momento in cui il collega lo richiama al monitor, è ovvio che Maresca è praticamente obbligato ad annullarlo. Ma così si evade il protocollo e si trasforma ilnella moviola in campo. Se viene usato così, però, il 90% delle partite finirà 0-0 perché si troverà sempre qualcosina in un'azione".