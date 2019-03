SALISBURGO NAPOLI CONVOCATI / Il punteggio dell'andata potrebbe far dormire sonni tranquilli al Napoli a due giorni dalla gara contro il Salisburgo, ma gli azzurri devono fare i conti con un'emegenza in difesa che priverà Ancelotti di tre dei cinque difensori centrali. Fuori causa, oltre all'infortunato Albiol, anche gli squalificati Koulibaly e Maksimovic: in Austria ci saranno soltanto Chiriches e Luperto come centrali di ruolo e sono loro che dovranno guidare la retroguardia azzurra nella difesa del triplo vantaggio.

Per il resto nessuna sorpresa nella lita dei voncoati diramata da Ancelotti: Meret, Ospina, Karnezis, Chiriches, Malcuit, Ghoulam, Luperto, Mario Rui, Hysaj, Allan, Diawara, Zielinski, Fabian Ruiz, Verdi, Callejon, Ounas, Mertens, Insigne, Milik, Younes.

Probabile che giovedì gli azzurri scendano in campo con Hysaj e Mario Rui sugli esterni, il classico centrocampo formato da Callejon,Ruiz, Allan e Zielinski con i soliti dubbi in attacco: Insigne, Mertens e Milik si giocano le due maglie da titolare con il polacco in vantaggio sugli altri due dopo la panchina contro il Sassuolo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui