JUVENTUS-ATLETICO MADRID CRISTIANO RONALDO CHAMPIONS SIMEONE ANTONIO RUIZ - Poco più di sei ore e poi la parola passerà al campo. La Juventus di Massimiliano Allegri ospita l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si parte dal 2-0 per i Colchoneros dell'andata, un risultato difficile da ribaltare per Cristiano Ronaldo e compagni: "Credo che passerà l'Atletico - esordisce Antonio Ruiz, giornalista di 'Cadena Cope' al seguito della squadra spagnola a Torino, in esclusiva Calciomercato.it - Il 2-0 dell'andata era insperato alla vigilia, ma la prestazione della squadra è stata sublime. È un risultato ottimo per affrontare oggi la Juve e, se non succederà niente di strano, passerà il turno. Non sarà facile, perché i bianconeri ce la metteranno tutta. Ma in questa partite l'Atletico è difficile che sbagli tanto".

Per quanto riguarda la formazione dei castigliani, tutto sembra essere confermato: ", a volte, ci fa qualche sorpresa. Che oggi potrebbe essere rappresentata daa centrocampo, con Savic accanto ae Lemar escluso. Ma credo che, in questo caso, si giocherà con l'undici preventivato alla vigilia. Arias, Gimenez, Godin e Juanfran davanti a. A centrocampo Koke, Rodri,e Lemar. E davantiin coppia con l'ex".per tutte gli ultimi aggiornamenti su Juve-Atletico.

Il calciatore seguito con maggiore attenzione, e non potrebbe essere altrimenti, sarà Cristiano Ronaldo: "Oggi deve giocare la partita della vita per la Juventus, deve giustificare tutto lo sforzo fatto dal club per averlo in rosa - continua Ruiz ai nostri microfoni - Ma non ci sarà solo lui in campo. Se l'Atletico dovesse commettere diversi errori, potrebbe avere problemi. Ma ho molta fiducia in questa squadra, ha dimostrato il suo valore e la sua capacità di resistere in gare così importanti".

