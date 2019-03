CALCIOMERCATO NAPOLI ROBERTO INSIGNE FUTURO / A Napoli tiene banco il caso Insigne dopo le dichiarazioni post-Sassuolo. Le parole del 'Magnifico' avevano fatto scattare l'allarme in casa azzurra con ipotesi di addio del capitano già la prossima estate. A spegnere l'incendio ci ha pensato Roberto Insigne, attaccante del Benevento e fratello minore di Lorenzo, che ai microfoni di 'CalcioNapoli24 Live' ha ammesso: "Mio fratello vuole portare a casa come tutta la squadra l'Europa League.

Lorenzo resterà sicuramente a Napoli: è quello che vogliamo sia noi che lui. In privato ho avuto tanti insulti per il rigore sbagliato da mio fratello, ma non ci faccio caso: questi sono tifosi occasionali che giudicano oggi male e domani bene se segni. Il 'finchè resto qui' sta a significare che lui darà tutto per questa maglia. Se poi la società deciderà di venderti, si potrà fare poco. Lorenzo però è intenzionato a restare qui perchè ha realizzato il suo sogno vestendo la fascia da capitano". Per le ultime notizie di calciomercato---> clicca qui!