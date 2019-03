CALCIOMERCATO JUVENTUS CRISTIANO RONALDO REAL MADRID / Cristiano Ronaldo si è calato anima e corpo nella realtà juventina dopo il suo addio al Real Madrid. Con l'arrivo di Zidane si era già parlato di un possibile ritorno in Spagna, ma l'asso portoghese intervistato da 'Dazn' non ha dubbi: "Non mi mancano la Spagna o il Portogallo. Le cose sono come sono, ovviamente ho lasciato molti amici a Madrid, ho lasciato un grande club (il Real). Ho lasciato un club che mi ha dato molto amore, persone, amici… Ma non mi manca il paese, perché qui ho lo stesso trattamento. Perciò, non è stato difficile per me, ma è stato tutto molto intenso, interessante, diverso, però mi sono adattato bene e sono felice”.

Sullainvece: "Le prestazioni della squadra, a mio parere, sono state molto buone, molto positive. In campionato, siamo ancora imbattuti, non abbiamo perso nessuna partita. È fantastico .Secondo me, abbiamo tutto per essere campioni. C'è ancora molto da fare, ma abbiamo un grande vantaggio e se continueremo così, saremo indubbiamente campioni".per tutti gli ultimi aggiornamenti su Juve-Atletico.

SERIE A - "Abbiamo vinto la finale della Supercoppa italiana in Arabia Saudita. Il mio primo titolo qui. Un bilancio positivo a livello individuale. Mi sento bene nel campionato italiano, un campionato difficile, per me e soprattutto per gli attaccanti. È un campionato con molta qualità. Non mi aspettavo che ne avesse così tanta. La mia famiglia è felice e anche i miei figli. Ecco perché è tutto positivo qui".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui