INTER INFORTUNI MIRANDA BROZOVIC CONDIZIONI / Dopo la partita Inter-Spal di domenica sono andati KO sia Miranda che Brozovic, preoccupando l'ambiente nerazzurro.

Proprio nella tarda mattina di oggi il club milanese ha diramato un comunicato ufficiale in merito alle condizioni fisiche dei due infortunati: "è stato sottoposto in mattinata a riduzione chirurgica della frattura delle ossa nasali a seguito del trauma riportato domenica durante Inter-SPAL. L'intervento, eseguito presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, è perfettamente riuscito. Risonanza magnetica per, sostituito al 42' della gara di campionato di domenica scorsa, a causa di un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. L'esame non ha riscontrato lesioni. Le condizioni di entrambi i giocatori saranno valutate giorno dopo giorno".