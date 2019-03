Calciomercato Juventus, retroscena Kean: Raiola lo offrì al Napoli

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO JUVENTUS RETROSCENA KEAN NAPOLI RAIOLA DE LAURENTIIS - Moiseè uno dei giocatori di cui si parla maggiormente in questo periodo, complice la doppietta in campionato contro l'e la questione del rinnovo contrattuale con lain ballo. Nel frattempo, spunta un retroscena risalente all'estate scorsa: stando a quanto sostiene 'Il Mattino', l'agente dell'attaccante, Mino, lo avrebbe proposto al. La risposta del presidente Aurelio, però, sarebbe stata negativa per non valorizzare un calciatore dei bianconeri, visto che difficilmente lo avrebbero ceduto a titolo definitivo.