CALCIOMERCATO JUVENTUS MILAN MACHIN / Stando a quanto riportato da 'fichajes.net', il futuro di Josè Machin potrebbe essere in un top club di Serie A dopo le esperienza a Pescara e ora al Parma. Il centrocampista classe 1996 attualmente è in forza ai ducali con i quali ha però raccolto appena una presenza dal suo arrivo nel mercato di gennaio.

Nonostante lo scarso impiego su di lui ci potrebbe presto essere un duello tra, entrambe interessate. I bianconeri però sarebbero in vantaggio e avrebbero già avviato i colloqui con il Parma per chiudere la sua firma la prossima estate. Alla finestra invece i rossoneri che continuano a monitorare profili under 25 per proseguire sulla politica dei giovani. Machin dal canto suo in Spagna è definito il 'nuovo Yaya Tourè'. Per le ultime notizie sul mercato internazionale---> clicca qui!