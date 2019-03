JUVENTUS-ATLETICO MADRID CHAMPIONS MERCATO FORMAZIONI DIRETTA TV / La Juventus di Massimiliano Allegri chiamata all'impresa. I bianconeri si giocano staesera il passaggio del turno in Champions League contro l'Atletico Madrid e sono chiamati a rimontare lo svantaggio dell'andata. Gli uomini di Simeone, che cercheranno di ingabbiare Cristiano Ronaldo, partono da un 2-0 che, giocoforza, li rende favoriti per il passaggio del turno, ma i campioni d'Italia in carica vogliono ribaltare le carte in tavola. Se il punteggio dell'andata dovesse ripetersi, la partita proseguirà ai supplementari, mentre per passare il turno direttamente, la Juventus deve vincere con tre reti di scarto. Un'impresa ardua, ma non impossibile: i 'Colchoneros' sono riusciti a subire almeno tre reti in una sola gara per tre volte in stagione. Una in campionato, nel derby interno perso contro il Real Madrid, una in Copa del Rey, sempre in casa contro il Girona e una a Dortmund nella fase a gironi di Champions, con il Borussia vincitore per 4-0. Andiamo a fare il punto a poche ore da Juventus-Atletico Madrid con le ultimissime sulle formazioni, gli intrecci di calciomercato e dove vederla in tv.

Juventus-Atletico Madrid, le ultime di formazione

I dubbi in casa bianconera, complici squalifiche e infortuni, sono parecchi. Oltre agli assenti confermati Barzagli, De Sciglio, Khedira e Alex Sandro, si è aggiunto all'ultimo Douglas Costa, che ha subito una ricaduta in allenamento. Allegri deciderà all'ultimo se optare per una difesa a tre o a quattro. Al momento sembra prevalere la seconda ipotesi, con Cancelo e Spinazzola schierati sugli esterni, mentre Bernardeschi pare favorito su Dybala per un posto nel tridente offensivo. Attenzione però all'opzione difesa a tre. In quel caso dentro Caceres, out Spinazzola, Cancelo portato a fare l'esterno di centrocampo e Bernardeschi come quinto a sinistra per una conferma del 3-5-2. In casa Atletico Madrid invece, Simeone recupera Diego Godin. L'uruguayano, prossimo giocatore dell'Inter, era in dubbio, ma guiderà la difesa.

Al suo fianco il connazionale, mentre a sinistra verrà dirottatovisto l'infortunio di, con il colombianoa destra. Oltre al terzino brasiliano, non ci saranno neppure, entrambi squalificati. Spazio dunque a Lemar, conin mezzo al campo e all'ex Alvaro

Juventus-Atletico Madrid, le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Allegri

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Arias, Gimenez, Godin, Juanfran; Lemar, Rodri, Saul, Koke; Morata, Griezmann. Allenatore: Simeone

Juventus-Atletico Madrid, dove vederla in Tv

La partita tra Juventus-Atletico Madrid, con fischio di inizio alle 21, sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 1 e Sky Calcio 2. Inoltre sarà disponibile in streaming per tutti i clienti Sky sulla piattaforma Skygo.

Calciomercato Juventus-Atletico Madrid, il caso Saul infiamma lo Stadium

Il clima in programma questa sera a Torino sarà incandescente, ma la vigilia del match tra Juventus e Atletico Madrid non è certo stata serena. Anche perché a mettere benzina sul fuoco ci ha pensato il caso Saul. Il talento di casa biancorossa piace molto al club di Torino, che avrebbe preso contatti con l'entourage del giocatore. Una cosa che avrebbe fatto arrabbiare e non poco la società madridista. Ma in casa Atletico, Saul non è l'unico nome sul taccuino per il calciomercato Juventus. Ai bianconeri piace l'ex FiorentinaSavic, il cui contratto scade nel 2020. Gli spagnoli invece guardano a Torino da tempo per Paulo Dybala, sogno di Simeone. Ma si profilano anche duelli sul mercato tra le due squadre, visto che ci sono giocatori che piacciono alla dirigenza bianconera, ma finiti nel mirino dei 'Colchoneros'. In particolare due difensori: Ruben Dias e Matthijs de Ligt. Gli spagnoli devono trovare un sostituto di Diego Godin e sia il portoghese che l'olandese sono validi candidati. Per l'olandese la Juve potrebbe giocarsi la carta Kean da girare all'Ajax, mentre il portoghese resta al centro dei colloqui con Jorge Mendes.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui