CALCIOMERCATO JUVENTUS CRISTIANO RONALDO REAL MADRID / Questa sera Cristiano Ronaldo e soci sono chiamati alla partita della vita per ribaltare lo 0-2 dell'andata incassato in casa dell'Atletico Madrid. Dalla Spagna invece si inizia già a pensare al futuro dell'attaccante portoghese che nonostante il lungo contratto con la Juventus desta un minimo di incertezza, soprattutto dopo il ritorno a Madrid di Zidane che ieri ha risposto alle domande realitve a CR7.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Proprio un eventuale ritorno di Ronaldo alè il tema caldo lanciato da Edu Aguirre, noto giornalista spagnolo che a "El Chiringuito" ha svelato: "Io sento sempre Ronaldo e sicuramente è felice alla Juve, però il Real per lui è inarrivabile e lo pensa da sempre. Un addio di CR7 alla Juve a giugno? Il futuro non si sa, tutto è possibile. Con Zidane in panchina ci sono molte più possibilità di rivederlo al Real Madrid piuttosto che con Mourinho". Per le ultime notizie sul mercato internazionale---> clicca qui!