Calciomercato Napoli, Ancelotti 'chiama' Thiago Silva

CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI THIAGO SILVA PSG - Dopo l'eliminazione agli ottavi di finale della Champions League, per il Paris Saint-Germain si prospetta un'estate di profondi cambiamenti. Tanti i calciatori che potrebbero lasciare la squadra francese, tra questi Thiago Silva.

Il 34enne capitano dei parigini è in scadenza di contratto nel 2020 e, dopo diverse stagioni, potrebbe lasciar spazio ai giovani e fare ritorno in Serie A . Il suo ex allenatore, Carlo, sembra essere interessato alle prestazioni del brasiliano, soprattutto in caso di addio di: lo sostiene 'Il Mattino'.