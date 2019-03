JUVENTUS URSINO BERNARDESCHI ZANIOLO / Questa sera Federico Bernardeschi giocherà forse la partita più importante e pesante della sua giovane carriera. L'ex Fiorentina e Crotone avrà una grande chance per dimostrare tutto il suo valore sul quale non ha certamente dubbi Beppe Ursino che lo portò in Calabria in tenera età.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il direttore sportivo ha parlato così di Bernardeschi ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Decisi di prenderlo appena lo vidi calciare. Lo abbiamo scelto subito. Per me ha più margini di crescita di Zaniolo. Ha sempre un carattere diverso e più forte dei ragazzi di oggi. Non si monta la testa e non fa mai polemica: è maturo per natura". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI