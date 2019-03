LAZIO DERBY LOTITO DE ROSSI CHAMPIONS - "La corsa Champions? Parliamo di una competizione sportiva, il risultato è importante ma non è l’unica cosa che conta. Se la Lazio mette in campo tutti i valori che possiede, allora se la potrà battere con chiunque". Così ha detto il presidente della Lazio, Claudio Lotito, a margine dell'evento 'No Bulli' presso il Consiglio regionale del Lazio.

"L’importante è dare la possibilità a ognuno di potersi esprimere nel rispetto - ha continuato Lotito -. Ho apprezzato il comportamento didopo il derby, quando ha detto che la Lazio si è dimostrata migliore dellae che non era la Lazio dei fratelli Filippini ma la più forte dopo quella di. Questo l'ho apprezzato e quindi l'ho ringraziato. Quando ci sono i valori, l'avversario viene rispettato". All'evento erano presenti anche Ciroe i giallorossi Alessandroe Mauro