Calciomercato Roma, retroscena Ranieri: ecco dove poteva andare

CALCIOMERCATO ROMA RANIERI ESONERO DI FRANCESCO RETROSCENA SPORTING CP - Claudio Ranieri, al secondo esordio sulla panchina della Roma, ha conquistato la vittoria contro l'Empoli nel 'Monday Night' di ieri sera. Tre punti importantissimi per la rincorsa ad un posto nella prossima edizione della Champions League.

Il tecnico capitolino è arrivato da pochi giorni per sostituire l'esonerato Eusebio, subito dopo l'addio al: ingaggiato dai londinesi il 14 novermbre dello scorso anno, non è riuscito a invertire la rotta e portare la squadra fuori dalla zona retrocessione. Ma spunta un ulteriore retroscena: prima di accettare l'offerta dei 'Cottagers', Ranieri era un serio candidato a ricoprire la carica di allenatore dello Sporting Clube de Portugal. Uno dei candidati alla presidenza del club portoghese, per sostituire José, aveva pensato concretamente al 67enne navigato trainer per guidare la squadra. Ma, alla fine, si è deciso di optare per l'ingaggio dell'olandese Marcel, ufficializzato il 9 novembre 2018.