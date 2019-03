CALCIOMERCATO ROMA ZANIOLO NEWCASTLE / Tutti pazzi per Nicolò Zaniolo. Il classe 1999 che ha incantato tutti a Roma sembra stia riscuotendo i pareri positivi della critica e degli addetti ai lavori anche oltre i confini nazionali, in particolar modo in Inghilterra. Stando a quanto rivelato dall'Evening Chronicle anche il Newcastle di Rafa Benitez sarebbe interessato in vista della prossima stagione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Gli scout del club bianconero avrebbero dunque già messo sotto osservazione Zaniolo nell'ottica di portarlo inLeague dalla prossima estate. L'allenatore spagnolo come di consueto è sempre molto attento a quanto accade in Serie A ed ha ovviamente notato le prestazioni in costante miglioramento dell'ex canterano interista, finito alla Roma nell'operazione Nainggolan, ed ora stellina al centro del mercato. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI