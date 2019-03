La copertina è di Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista aostano classe '2000 della Juventus che ha vissuto un weekend di fuoco: debutto in serie A, vittoria in serie C con l'Under 23 contro l'Albissola e poi la convocazione in Champions League per la gara contro l'Atletico Madrid. Di lui e tanto altro parliamo in Football Under, l'appuntamento settimanale di Calciomercato.it:

1. 10 minuti che non dimenticherà mai, è la storia di Hans Nicolussi Caviglia che venerdì ha debuttato in serie A contro l'Udinese. E' stato un periodo brillante per il centrocampista classe '2000 che spicca per intelligenza tattica e tempi d'inserimento negli spazi: dopo l'esordio che gli ha concesso Allegri, ha totalizzato la sesta presenza in serie C partecipando con l'Under 23 alla vittoria contro l'Albissola e poi ottenendo la convocazione per la sfida contro l'Atletico Madrid in Champions League.

2. Il Genoa venerdì scorso è riuscito a strappare un pareggio contro il Napoli nonostante 80 minuti trascorsi in inferiorità numerica per l'espulsione di Zanoli. Una partita di sacrificio e intensità, tra i migliori in campo c'è stato il terzino sinistro Matteo Piccardo, bravo in entrambe le fasi di gioco, un appoggio costante per la fase di spinta.

3. Giocare sotto età non è mai semplice, lo sta facendo Vincenzo Farucci nell'Under 17 del Parma anche al trofeo "Beppe Viola" in cui gli emiliani sono giunti in semifinale. Potrebbe crescere ancora sotto il profilo tattico, nelle letture delle situazioni di gioco ma ha rapidità, è discreto nell'uno contro uno. Il Parma fa bene a seguirlo con attenzione dopo averlo preso approfittando del fallimento del Bari.

4. La Primavera del Torino sta vivendo una grande stagione, ha vinto la Supercoppa Italiana, è in finale di Coppa contro la Fiorentina, in campionato è terza ad un punto proprio dai viola e si candida a recitare un ruolo da protagonista, così come alla Viareggio Cup iniziata ieri con una goleada (7-1 il risultato finale contro il Norchi Tbilisi). La solida formazione granata ha nel centrocampo uno dei principali punti di forza: spicca Nicolò De Angelis, interno di centrocampo con grande capacità di buttarsi negli spazi. Sabato De Angelis ha realizzato il suo terzo gol stagionale, il Torino a gennaio l'ha riscattato puntando su di lui dopo averlo pescato dal vivaio della Roma da cui proviene anche Coppitelli, l'allenatore della Primavera del Toro.

5. Il Chievo non molla mai, dopo il 4-3 in rimonta contro il Cagliari, sabato ha riacciuffato anche la partita contro il Milan dal 3-0 al 3-3. Tra i protagonisti Pietro Rovaglia, attaccante completo, dotato sia di forza fisica che di spiccate abilità tecniche, sa proteggere il pallone ed è cresciuto nell'attacco alla porta.

Sabato contro i rossoneriha segnato il gol del momentaneo 2-3 e poi ha sfiorato quello che avrebbe regalato al Chievo un altro incredibile 4-3 in rimonta.

6. Alberto Senese un anno fa fu convocato in Europa League contro il Lipsia da Sarri, andò in tribuna per la gara d'andata persa 3-1 dal Napoli, a distanza di tredici mesi la storia potrebbe ripetersi. Con le squalifiche di Maksimovic e Koulibaly, a Salisburgo potrebbe esserci anche Senese: difensore dotato di personalità, importanti qualità tecniche nell'impostazione, dovrebbe lavorare sulla continuità nella concentrazione e in generale nelle letture difensive.

7. Dalla Primavera all'Under 16 del Napoli, domenica protagonista di una goleada contro il Foggia. La partita è finita 6-0, Bruno Umile è stato tra i principali protagonisti con una tripletta che l'ha portato a quota 15 reti, sono ancora davanti a lui Montevago del Palermo e Olimpio del Benevento. Umile è un esterno offensivo, bravo nei tagli, molto abile nel dribbling, capace d'accelerare palla al piede, domenica contro il Foggia è stato protagonista di una percursione esaltante partendo da metà campo.

8. All'Inter c'è tanta abbondanza ma Marco Pompetti è un talento che non va assolutamente disperso. Centrocampista classe '2000 che l'Inter ha preso dal Pescara nel 2017 dopo un grande percorso nell'Under 17 abruzzese, ha tempi e visione di gioco, qualità nelle giocate, sabato contro la Roma ha realizzato per il gol di Nolan l'ennesimo assist stagionale, sono nove considerando tutte le competizioni.

9. Ranieri per la gara contro l'Empoli, la prima della nuova avventura in giallorosso, ha dovuto fronteggiare tantissimi infortuni. ha esordito Zan Celar, autore di 22 reti nel campionato Primavera 1, soltanto Millico del Torino ne ha fatti di più con 24 gol e, infatti, domina la classifica marcatori. In panchina c'erano anche altri della Primavera, come per esempio il terzino sinistro classe '2001 Semeraro alla sua prima convocazione in serie A. Esterno da seguire con attenzione, è abituato a giocare sotto età in Primavera, ha capacità di corsa, resistenza aerobica e buone qualità tecniche. E' arrivato alla Roma nel 2015 dalla Bs Soccer Fasano, piaceva anche al Napoli.

10. In panchina all'Olimpico c'era anche il difensore classe '99 Riccardo Cargnelutti, centrale roccioso, attento, con grande forza mentale, come dimostra la capacità di superare la rottura del crociato nella stagione 2016-17 quando era in prestito al Torino. Dovrebbe migliorare nelle letture e nel tempismo, non avendo grande rapidità nel confronto con gli attaccanti veloci deve lavorare sull'intelligenza tattica e sulla capacità di comprendere le situazioni prima degli altri.

