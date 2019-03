JUVENTUS ATLETICO MADRID ULTIME FORMAZIONI / Dentro o fuori, questa è 'La' notte. In un 'Allianz Stadium' completamente esaurito e da record d'incassi, la Juventus ospita l'Atletico Madrid e cerca l'impresa dopo il 2-0 al 'Wanda Metropolitano' nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Serve una rimonta storica e il tecnico Massimiliano Allegri punta sui suoi guerrieri aggiungendo un pizzico... 'd'incoscienza'.

Champions League, la Juventus si qualifica se...

Come detto, all'andata i 'Colchoneros' si imposero per 2-0. La Juventus quindi per superare il turno e volare ai quarti di finale di Champions League dovrà obbligatoriamente vincere con almeno 3 gol di scarto.

Juventus-Atletico Madrid, le ultime sulle formazioni

Con il 2-0 per i bianconeri si va ai supplementari, con gli altri risultati passano gli uomini di Simeone.

In casa bianconera vanno ancora sciolti diversi dubbi, anche di modulo con l'ipotesi di difesa a 4 al momento in vantaggio e quindi Spinazzola favorito su Caceres. Bernardeschi invece dovrebbe 'panchinare' almeno inizialmente Dybala, ma anche Kean si gioca chance importanti di giocare uno spezzone di partita. Nell'Atletico, invece, tocca a Lemar e Morata viste le assenze di Thomas e Diego Costa squalificati. Godin sta bene e sarà regolarmente titolare.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Allegri.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Arias, Gimenez, Godin, Juanfran; Koke, Rodrigo, Saul, Lemar; Griezmann, Morata. All.: Simeone.

