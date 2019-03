Juventus, il monito di Evra: messaggio chiaro ad Allegri!

JUVENTUS ATLETICO MADRID EVRA / Patrice Evra carico in vista del match di stasera tra Juventus e Atletico Madrid. L'ex terzino bianconero, alla vigilia della partita, ha postato su Instagram un videomessaggio per i suoi ex compagni: "Ma sì che ci sono: con il cuore e con la positività.

Con calma, è un messaggio di positività. Quelli che non ci credono, non giochino. Il tifoso che dice 'Ma, non guardi la partita, vai a dormire presto'. Domani si gioca per la Vecchia Signora. Non fatemi venire per niente. Vi prego, io ci credo. Forza Juve, fino alla fine. Dai andiamoooo! Vi voglio bene, ho una voglia di esserci domani. Solo positività, andiamo!".