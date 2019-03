CALCIOMERCATO JUVENTUS ATLETICO MADRID ALLEGRI CRISTIANO RONALDO / La notte decisiva è arrivata. La Juventus, nel ritorno degli ottavi di Champions League in programma stasera allo 'Stadium' contro l'Atletico Madrid, è chiamata a ribaltare lo 0-2 rimediato poche settimane fa in terra spagnola. Una gara fondamentale per il prosieguo della stagione e per il destino di alcuni componenti della rosa. In primis per Massimiliano Allegri, considerando le tante voci che circolano sul suo addio in caso di eliminazione. Il tecnico ha posticipato ogni discorso di mercato ai prossimi giorni, facendo intuire l'importanza dell'esito di questa sfida sulla decisione finale della società bianconera.

Calciomercato Juventus, da Dybala a Ronaldo: segnali contro l'Atletico Madrid

Intanto, molti dei calciatori che scenderanno in campo saranno chiamati a dare risposte sulla loro affidabilità in partite di altissimo livello per scongiurare l'ipotesi addio la prossima estate: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Sulla corsia sinistra, stasera l'osservato speciale sarà Leonardo Spinazzola che, dopo l'ipotesi cessione dello scorso gennaio, è chiamato a replicare la buona prova fornita pochi giorni fa contro l'Udinese: una eventuale prestazione all'altezza darebbe dimostrazione alla società della sua validità come alternativa ai titolari. A centrocampo, invece, Matuidi e Pjanic sono chiamati a migliorare la prestazione opaca del 'Metropolitano'. In attacco, infine, Dybala, dopo la brutta prestazione dell'andata, potrebbe finire in panchina: al suo posto sembra in pole Bernardeschi, dal quale si attende ancora la definitiva consacrazione. La 'Joya' potrebbe comunque entrare a gara in corso per sparigliare le carte e dimostrare, dopo troppe gare incolori, il suo valore anche in campo internazionale, eventualità che lo farebbe salire nelle gerarchie di tecnico e società, allontanando così gli spettri di un addio. Indiscrezioni e suggestioni di mercato che, con una eliminazione anticipata dall'obiettivo primario della stagione, potrebbero coinvolgere anche Cristiano Ronaldo. Ieri, infatti, a spaventare i bianconeri ci ha pensato Zidane: "Un suo ritorno al Real? Non è il tema di oggi. Vedremo l'anno prossimo". Questa, quindi, è la notte di 'CR7', chiamato a spingere la Juve verso i quarti di finale spegnendo così ogni ombra sul futuro.

