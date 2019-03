CALCIOMERCATO MILAN SAINT-MAXIMIN DEULOFEU / Così come la squadra di Gattuso in campo, anche il calciomercato Milan vuole mettere le ali. Soprattutto ora che il futuro di Suso in rossonero appare sempre più in bilico e per questo bisogna lavorare d'anticipo per farsi trovare pronti con (almeno) un nuovo innesto di spessore. Ed in questo senso c'è gran fermento in casa milanista, come conferma, notizia di ieri, il blitz nel weekend di un osservatore del Milan per assistere a Marsiglia-Nizza raccogliendo informazioni su Saint-Maximin.

Vicino già a gennaio, il gioiello francese classe '97 resta tra i principali obiettivi di Leonardo e Maldini che nei prossimi giorni, scrive 'Tuttosport', riceveranno un aggiornamento completo sul suo profilo. Nella scorsa sessione invernale era incedibile, adesso con l'Europa League lontana per il Nizza la valutazione non dovrebbe superare i 30-35 milioni di euro.

Europa League che sarà discriminante importante anche per il futuro di Gerard Deulofeu al Watford. Anche qui, il Milan lo rivorrebbe da tempo e lo spagnolo sarebbe ben felice di tornare. A gennaio è stato bloccato per centrare la qualificazione all'Europa: qualora dovesse sfumare l'obiettivo, la famiglia Pozzo potrebbe ammorbidirsi sul discorso cessione. Ma per meno di 30 milioni non se ne parla al momento. Attenzione però anche ad altri profili non ancora emersi: i soldi della possibile qualificazione alla Champions League invitano a sognare in grande.

