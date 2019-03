DIRETTA MANCHESTER CITY SCHALKE - Il Manchester City affronta lo Schalke 04 in una sfida valida come gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Dopo il 3-2 dell'andata in trasferta, i 'Citizens' di Guardiola hanno già un piede nei quarti: basterà loro non perdere con due o più gol di scarto per passare il turno.

Agli ospiti allenati da, invece, serve un'impresa sportiva: vincere con due reti di differenza oppure di misura ma segnandone almeno quattro. Calciomercato.it vi offre il match dell'Etihad Stadium' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI:

Manchester City (4-3-3): Ederson, Walker, Danilo, Laporte, Zinchenko; Gundogan, Silva (C), Bernardo; Sterling, Sane, Aguero. All.: Guardiola

Schalke (4-1-4-1): Fahrmann; Bruma, Stambouli, Sané, Oczipka; Serdar; McKennie, Konoplyanka, Bentaleb, Burgstaller; Embolo. All.: Tedesco

