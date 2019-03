Italia, i probabili convocati di Mancini: out Belotti, ok Quagliarella e poi Kean. Balotelli...

ITALIA CONVOCATI QUALIFICAZIONI EURO 2020 / Ultimi giorni per sciogliere i dubbi finali nella mente del Ct Roberto Mancini che con la sua Italia torna in campo dopo quattro mesi e lo fa in un doppio test significativo al debutto nelle qualificazioni a Euro 2020.

Lail 23 marzo a Udine e ilil 26 a Parma saranno due banchi di prova importanti per il progetto azzurro e per tanti calciatori che si giocano il posto.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' nella lista (che sarà molto ampia visto che diversi giocatori sono acciaccati) ci sarà Fabio Quagliarella e non il 'Gallo' Belotti nonostante gli ultimi gol. Dentro anche Pavoletti e Immobile, con Kean della Juventus che sarà aggregato per il secondo impegno dopo aver giocato con l'Under 21. Lasagna, Inglese e Balotelli, sul quale sono in corso valutazioni, si giocano un altro posto.

L'atalantino Mancini potrebbe fare lo stesso percorso di Kean, mentre Zaniolo se sarà recuperato resterà sempre in prima squadra. In porta attesi Cragno e Perin, pronti alla prima chiamata di Mancini invece Izzo e Spinazzola. Confermato Grifo, a centrocampo Sensi è in vantaggio su Cristante.

